القومى لعلوم البحار: دراسة للحد من التأثيرات السلبية للمناخ على سواحل مطروح

ويهدف بروتوكول التعاون الى خدمة ابناء محافظة مطروح فى مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخ والتى تؤثر على سواحل مطروح ووضع رؤية متكاملة لحماية السواحل بمحافظة مطروح من اى تهديدات او اى تاثيرات نتيجة التغيرات المناخية وتقديم الخبرات العلمية بالمعهد والدراسات التى تمت لمحافظة مطروح ودعم المحافظة فى كافة الأنشطة الاقتصادية الداعمة للثروات الخاصة بالاقتصاد الازرق .

وتم انعقاد اجتماع بين محافظة مطروح والدكتور عمرو زكريا وكبار القيادات بالمحافظة والخبراء بالمعهد لدراسة كافة التأثيرات منها فى مجال الثروة السمكية والبحث عن الإسفنج الموجود على سواحل مطروح بالإضافة إلى كافة تأثيرات التغيرات نتيجة عمليات التآكل والنحر على طول سواحل مطروح وعرض رؤية متكاملة لمواجهة هذه المخاطر التى تؤثر على السياحة بمحافظة مطروح.

بالإضافة الى الاتفاق على عقد العديد من ورش العمل خلال الأشهر القادمة لتوعية ابناء مطروح بكافة التحديات التى تواجهها المحافظة وكيفية دعم المواطن البسيط للمحافظة فى هذه المجالات وخاصة فى مجال الثروة السمكية ودعم الصيادين فى مناطق تجمعات هذه المصايد .

وتم تكليف المعهد بعمل الدراسات البحثية بتأثير تداخل مياه البحر على المياه الجوفية بسواحل مطروح التى تؤثر على مجال الزراعة والأنشطة الزراعية الموجودة بمحافظة مطروح فى كافة الأوجه وإعداد تقارير تقدم الى محافظ مطروح.