القبض على شباب سرق كروت محمول وسجائر من محل بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ألقى القبض على شباب من قرية المعصرة، التابعة مركز بلقاس، محافظة الدقهلية، أثناء قيامه بسرقة محل بقالة بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد، بتمكن أهالي قرية الجرايدة من الإمساك بشاب يدعى" ج.إ حسين" 22 سنة، من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، أثناء سرقته كروت محمول داخل محل بقالة بالقرية عل طريق سكة السوق طريق الجرايدة المعصرة ، بمنزل المواطن . محمد السيد ابراهيم مجاهد ، موظف بالوحدة المحلية بالجرايدة، وتم احتجازه حتى وول رجال شرطة مركز بيلا، وجر نقله لمركز الشرطة، وبحيازته كروت الشحن المسروقة،وبعض علب السجائر،تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.