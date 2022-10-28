الجامعة العربية: قضية الأمن الغذائى موضوع محورى بقمة الجزائر

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

قال وزير مفوض محمد خير عبد القادر، مدير إدارة المنظمات الدولية بجامعة الدول العربية، إن الدول العربية تعانى من فجوة غذائية وتستورد 50%من غذائها من الخارج، وهو ما يمثل تحديا كبيرا

وأوضح، فى تصريحات صحفية له على هامش إجتماعات المجلس الإقتصادى التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها يومى 1 و2 نوفمبر المقبل أن الأمن الغذائى العربى موضوع أساسى ومحورى مطروح فى القمة العربية المقبل خلال أيام.

وأشار إلى أن إجتماع المجلس الإجتماعى أمس رفع بعض التوصيات للمجلس على مستوى وزراء الخارجية لتجهيزها للقمة العربية .

وركز على ان هناك إستيراتيجية عربية للأمن الغذائى مكلف بها الأمين العام لجامعة الدول العربية وسوف يتم طرحها بالقمة المقبلة ليصدربها قرار وبعدها تكلف المنظمات العربية بالأمن الغذائى المنبثقة عن جامعة الدول العربية بمتابعة الأمر .

وأكد على أنه لا يوجد دولة عربية لديها إكتفاء ذاتى من الغذاء لذلك إحتياجتنا نستوردها من الخارج .

ونوه إلى أن الجامعة العربية مدركة أزمة الغذاء لذلك من الممكن أن نطلق على قمة الجزائر بإنها قمة الأمن الغذائى بإعتباها من الملفاتالمهمة المطروحة على مستوى القادة العرب.