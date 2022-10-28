التموين تضبط دقيق مدعم قبل تهريبة إلى السوق السوداء في الجيزة وتتوعد المخالفين

كتب مدحت وهبةِ

تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط دقيق مدعم قبل تهريبةْ الى السوق السوداء حيث شنت مديرية التموين بالجيزة حملة برئاسة هالة غريب وكيل مديرية تموين الجيزة بالتعاون مع مباحث التموين.

واسفرت الحملة واسفرت الحملة عن وجود سيارة جامبو تقوم بتهريب الدقيق البلدى المدعم استخراج نسبة 87.5 واعادة تعبئته فى شكاير دقيق زيرو لبيعه لمخابز القطاع الخاص لغرض غير المخصص لها ،كما تم ضبط سيارة نقل جامبو محملة بعدد 109 شيكارة دقيق بلدى مدعم بنسبة استخراج 87.5 % محملة من الدقيق البلدى المدعم وبالفحص تبين وجود عدد فواتيير بحوزة السائق مستلمة من المطحن بكميات اكثر من الكميات المضبطه بأجمالي 241 شيكارة دقيق بلدى بنسبة استخراج 87.5 بمنطقة البدرشين.

وتم تحرير محضر جنح البدرشين وتم التحفظ على كمية الدقيق بمطحن لتعليتها على الرصيد لتدويرها واعادة صرفها فى صورة رغيف بلدى مدعم للمواطنين لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن.

كما تم ضبط مخبز بلدى بمنطقة البدرشين يقوم بتجميع عدد 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 % بداخل منزله بغرض التربح وبيعها فى السوق السوداء لغرض غير المخصص لها وتم التحفظ عليها فى احدى المطاحن لصرفها للمواطنيين فى صورة رغيف بلدى مدعم .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه بشان تكثيف الرقابة عَلى الاسواق للتاكد من توافر السلع والتصدى الى مخالفات من شانها الاضرار بصحة المواطن او التلاعب فى السلع المدعمة.