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"التخطيط" لـ النواب: 51% من الاستثمارات الحكومية هذا العام موجهة لبناء الإنسان

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 04:00 ص
"التخطيط" لـ النواب: 51% من الاستثمارات الحكومية هذا العام موجهة لبناء الإنسان وزير التعليم - مجلس النواب
كتبت- هبة حسام

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أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن 51% من الاستثمارات الحكومية للعام المالى الحالي موجهة لبناء الإنسان، والتى يأتى على رأسها التعليم والصحة، إذ تعد هذان القطاعان ذات أولوية قصوى لدى الحكومة في خطتها الاستثمارية هذا العام.

وأوضحت الوزارة فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 22/23، والموجه لمجلس النواب، أن إجمالي المخصصات التي تم توجيهها لقطاع التعليم ضمن موازنة العام الحالي، وصلت إلى 15.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3 اضعاف ما تم تخصيصه للقطاع فى عام 17/18.

وأضافت أن تلك المخصصات موجهة لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التعليمية التي من شأنها تطوير القطاع، أبرزها خفض كثافة الفصول من خلال إنشاء وتوفير 25 ألف فصل بتكلفة استثمارية 15 مليار جنيه، وتوجيه نحو 700 مليون جنيه لتطوير التعليم.

أما ما يخص قطاع الصحة، والذى يحظى أيضًا بأولوية وأهمية قصوى في خطة الحكومة الاستثمارية هذا العام، فقد أوضح تقرير وزارة التخطيط، أنه تم توجيه مخصصات لهذا القطاع بقيمة تتجاوز 128.1 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات.

أهمها إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن التأمين الصحى الشامل باعتمادات تتجاوز 5.2 مليار جنيه، وتطوير وتجهيز نحو 15 مستشفى و104 وحدات صحية بالتجمعات الحضرية لمحافظات مبادرة "حياة كريمة" باستثمارات 2.8 مليار جنيه.

هذا بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 36 مستشفى ودخولها الخدمة باستثمارات 1.8 مليار جنيه، وتوفير 1500 سرير رعاية مركزة بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وغيرها من المشروعات الخاصة بميكنة المستشفيات الجامعية وتطوير مراكز صحة وتنمية الأسرة ومعالجة النفايات الطبية.


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