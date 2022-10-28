الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة التحديات.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة التحديات.. قرارات الحكومة والبنك المركزى مهمة وشجاعة.. 7 إجراءات لتعزيز قوة الاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص فى مواجهة الأزمات العالمية.. إقرار حزمة مالية بقيمة 67 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. طرح شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 25.17 .. برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.. نظام سعر الصرف المرن.. مساندة المنتج المحلى ورفع الصادرات.. استهداف 60 مليار دولار احتياطى أجنبى.. التوسع فى المشروعات القومية والفرص الاستثمارية.



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