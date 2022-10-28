اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 09:41 م
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إنطلاق مبادرة "المناخ قضيتنا" فى شرم الشيخ.. اقرأ التفاصيل

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 09:04 م
إنطلاق مبادرة "المناخ قضيتنا" فى شرم الشيخ.. اقرأ التفاصيل مبادرة المناخ قضيتنا بشرم الشيخ
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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نفذت شعبة نادي التطوع بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، مبادرة من الأعضاء تحت شعار "المناخ قضيتنا"، جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وتهدف المبادرة إلي الوصول لكل زائرى وساكني مدينة شرم الشيخ من المصريين والأجانب للتواصل معهم بشأن مؤتمر المناخ ودور الدولة المصرية فى استضافة هذا الحدث والمشروعات التي ساهمت فيها المحافظة قبل بداية المؤتمر .

يشار إلي أن التحدى الأكبر فى الملف البيئى هو الوعى البيئى، وضرورة جعل المواطن يشارك فى عمليات الحفاظ على البيئة.

 

الفريق الشبابي
الفريق الشبابي

 

المبادرة
المبادرة

 

المشاركون بالمبادرة
المشاركون بالمبادرة

 


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