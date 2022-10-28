إحالة 65 محضرا لمخالفات فى مجال المخابز والأسواق بالدقهلية للنيابة

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق أسفرت عن تحرير 65 محضرا في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه "مختار" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الأسواق والمحلات والمخابز بنطاق مراكز ومدن نبروه ومنية النصر والمنصورة، وميت غمر وشربين، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 27 محضر نقص وزن، و6 محاضر مواصفات، و3 محاضر توقف بدون إذن، و9 محاضر تصرف في دقيق، والكمية المضبوطة (49 شيكارة)، و1 محضر عدم إعطاء بون للمواطنين، و1 محضر مبيعات وهمية، و1 محضر عدم تمكين الحملة من أداء عملها، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و1 محضر عدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر بيع بأزيد من السعر (سجائر)، و1 محضر عدم الالتزام بأسعار الأرز، و2 محضر مخالفة قانون حماية المستهلك، و1 محضر غش تجاري، و4 محاضر عدم توريد أرز للمزارعين، وقال إنه تم التحفظ على 24 طن زيوت سيارات، و2 تانك سعتهما معا 1800 لتر و1000 كرتونة فارغة، و18000 متر استيكر 20000 عبوة فارغة، و15 طن أرز شعير لم يتم توريدها، وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية، بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.