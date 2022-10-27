اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 07:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

7 مخرجات من قمة جلاسكو تحتم على الدول الالتزام بها فى cop27

الخميس، 27 أكتوبر 2022 07:00 ص
7 مخرجات من قمة جلاسكو تحتم على الدول الالتزام بها فى cop27 جانب من قمة جلاسكو
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قمة المناخ التى لم يتبق عليها سوى بضعة أيام، حيث ستعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6:18 نوفمبر المقبل، هو مؤتمر التنفيذ والتأكيد على التزام الدول بـ7 مخرجات من قمة جلاسكو، ورصدها موقع الأمم المتحدة.
 
من أهم هذه المخرجات:
 
1- ضرورة الاعتراف بحالة الطوارئ، للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية. 
 
2- تسريع وتيرة العمل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45% للوصول إلى صافي صفرى فى منتصف القرن تقريبًا. 
 
3- الابتعاد عن الوقود الأحفورى كان القرار الأكثر إثارة للجدل في جلاسكو، والذى تم تعديله إلى التخلص التدريجى من الفحم بالرغم من أن الفحم والنفط والغاز أسباب رئيسية تسبب الاحترار العالمي.
 
4- تحقيق تمويل المناخ حيث إن الدول بررت تسويفها للوفاء بوعدها في تقديم 100 مليار دولار أمريكي سنويًا للبلدان النامية، مما يجعل الهدف منه يتحقق عام 2023.
 
5- تكثيف الدعم للتكيف ومضاعفة التمويل لدعم الدول النامية لبناء قدرة الدول الناميةعلى الصمود، وزيادته لحماية الأرواح حيث أن  إجمالي التمويل المناخ للمناخ يحتاج الى زيادة بعد تضاعف آثار المناخ والأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد بعد الخروج من أزمة كوفيد 19، وتبعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
 
6- لائحة باريس المتعلقة بالاتفاقات التي توصلت إليه الدول بشأن القضايا المتبقية والتي اسموها  بلائحة قواعد باريس، والتفاصيل التشغيلية للتنفيذ العملي لها.
 
7- العدالة المناخية، أو كما يسميها الخبراء الخسائر والأضرار التى لحقت بالعالم نتيجة تغير المناخ.

مؤتمر المناخ

قمة المناخ

التسجيل في مؤتمر المناخ 27 COP

الموقع الإلكتروني الرسمي لقمة المناخ 2022

الدول المشاركة في مؤتمر جلاسكو

توصيات مؤتمر المناخ في باريس

مؤتمر الأطراف

مؤتمر المناخ في مصر

اتوبيسات صديقة للبيئة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

منصة أسوان تستمر فى أنشطة تحضيرات قمة المناخ بشرم الشيخ.. صور

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:34 م

شبكة أسترالية: التركيز على أهداف إزالة الكربون فى قمة المناخ "ضرورة"

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:33 م

"الإعلام والوعى البيئى" ندوة بالأعلى للثقافة اليوم لاستضافة مصر قمة المناخ

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:44 ص

قبل قمة المناخ.. تفاصيل 6 مشروعات ذكية خضراء بالقليوبية فازت بالمركز الأول من بين 321 مشروعا.. "الزراعة النظيفة" لمواجهة التغيرات المناخية.. و"نقل التربة" لتخفيض استهلاك الطاقة بتطبيق إلكتروني.. صور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة