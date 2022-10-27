7 مخرجات من قمة جلاسكو تحتم على الدول الالتزام بها فى cop27

كتبت منال العيسوى

قمة المناخ التى لم يتبق عليها سوى بضعة أيام، حيث ستعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6:18 نوفمبر المقبل، هو مؤتمر التنفيذ والتأكيد على التزام الدول بـ7 مخرجات من قمة جلاسكو، ورصدها موقع الأمم المتحدة.

من أهم هذه المخرجات:

1- ضرورة الاعتراف بحالة الطوارئ، للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

2- تسريع وتيرة العمل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45% للوصول إلى صافي صفرى فى منتصف القرن تقريبًا.

3- الابتعاد عن الوقود الأحفورى كان القرار الأكثر إثارة للجدل في جلاسكو، والذى تم تعديله إلى التخلص التدريجى من الفحم بالرغم من أن الفحم والنفط والغاز أسباب رئيسية تسبب الاحترار العالمي.

4- تحقيق تمويل المناخ حيث إن الدول بررت تسويفها للوفاء بوعدها في تقديم 100 مليار دولار أمريكي سنويًا للبلدان النامية، مما يجعل الهدف منه يتحقق عام 2023.

5- تكثيف الدعم للتكيف ومضاعفة التمويل لدعم الدول النامية لبناء قدرة الدول الناميةعلى الصمود، وزيادته لحماية الأرواح حيث أن إجمالي التمويل المناخ للمناخ يحتاج الى زيادة بعد تضاعف آثار المناخ والأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد بعد الخروج من أزمة كوفيد 19، وتبعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

6- لائحة باريس المتعلقة بالاتفاقات التي توصلت إليه الدول بشأن القضايا المتبقية والتي اسموها بلائحة قواعد باريس، والتفاصيل التشغيلية للتنفيذ العملي لها.

7- العدالة المناخية، أو كما يسميها الخبراء الخسائر والأضرار التى لحقت بالعالم نتيجة تغير المناخ.