48.8 % إرتفاع قيمة الصادرات خلال عام 2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2021 وفيما يلي أهم المؤشرات

أولا: الصادرات

بلغ إجمالي قيـة صادرات جمهورية مصر العربيـة 43.6 مليار دولار عام 2021 مقابـل 29.3 مليار دولار عام 2020 بارتفاع بلغت نسبته 48.8 ٪.

بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 32.5 مليـار دولار عــام 2021 مقابل 25.1 مليار دولار عام 2020 بارتفاع بلغت نسبته 29.9 ٪.

بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 11.1 مليار دولارعام 2021 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2020 بارتفاع بلغت نسبته 164.3٪.

التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع:

بلغت أعلي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2021 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 46.2 ٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية.

ثم الوقود حيث بلغت نسبتها 27.3% من جملة الصادرات المصرية.

تليها سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 18.9 % من جملة الصادرات المصرية.

أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها :

بلغــت قيمــة غاز طبيعي 3.9 مليـار دولار عـام 2021 مقابـــل 0.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 789.1 ٪.

بلغت قيمة بترول خام 3.2 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 169.5 ٪ .

بلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 2.0 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 40.0٪.

بلغت قيمة حديد ومصنوعاته 1.7 مليار دولار عام 2021مقابل 0.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 109.0 ٪.

بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.6 مليار دولار عام 2021مقابل 0.9 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 72.9 ٪.

التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها:

جاءت في المرتبة الاولي تركيا بنسبـة 6.9 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعــت الصــادرات اليها بنسبة 75.1 ٪ لتصل قيمتها الي 3.0 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2020.

وفي المرتبة الثانية جاءت ايطاليا بنسبة 6.6٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعـت الصادرات اليها بنسبة 95.7 ٪ لتصــل قيمتها الي 2.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار لعام 2020.

كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبـة 5.8 ٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 55.4 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 2.5 مليـار دولار خــلال عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار لعام 2020.

جاءت في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 5.1 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 19.2 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.2 مليار دولار خلال عـام 2021 مقابـل 1.9 مليار دولار لعام 2020.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول غرب أوروبا في المرتبة الأولي بنسبة 26.0٪ من جملة الصادرات تليها الدول العربية بنسبة 25.6 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 16.1 ٪.

التوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير:

جاءت الاسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 30.5 ٪ من جملة الصادرات، يليها السويس بنسبة 22.5 ٪ ثـم مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 15.9 ٪، ثــم ميناء دمياط بنسبة 6.3 ٪، ثم ميناء الدخيله بنسبة 5.7 ٪ وأخيرا ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 4.1 ٪.

الواردات

بلـغ إجمالــي قيمــة واردات جمهوريــة مصر العربية 89.2 مليار دولار عام 2021 مقابل 70.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26.6 ٪.

ارتفعت الواردات الغير بترولية لتصل قيمتها 79.2 مليار دولار عام 2021 مقابــل 64.0 مليـار دولار لعــام 2020 بنسبة ارتفاع قدرهــا 23.6 ٪.

ارتفعت الواردات البترولية والكهرباء لتصل قيمتها 10.0 مليـار دولار عــام 2021 مقابـــل 6.4 مليــار دولار عام 2020 بنسبــة إرتفاع قدرها 56.3 ٪.

التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام:

بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عام 2021 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 35.2 ٪ من جملة الواردات المصرية.

ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 18.2% من جملة الواردات المصرية.تليها المواد الخام حيث بلغت نسبتها 13.2% من جملة الواردات المصرية.

أهم السلع التي ارتفعت قيمة وارداتها :

بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 5.3 مليار دولار عام 2021 مقابل 4.6 مليــار دولار لعـام 2020 بنسبــة ارتفاع قـدرهـا 14.0 ٪.

بلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 4.7 مليــار دولار عــام 2021 مقابل 3.0 مليار دولار لعام 2020بنسبة ارتفاع قدرها 56.7٪.

بلغـت قيمة مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 2.9 مليار دولار عام 2021 مقابل 2.3 مليار دولار لعام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 25.3 %.

بلغـت قيمة بترول خام 3.7 مليار دولار عام 2021 مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.8 ٪.

التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها:

جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 16.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 23.4 ٪ لتصل قيمتها الي 14.4 مليار دولار خــلال عام 2021 مقابل 11.9 مليار دولار لعام 2020.

وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 7.7 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 81.9 ٪ لتصــل قيمتها الي 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.8 مليار دولار لعام 2020.

كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7.1 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 32.4 ٪ لتصل قيمتها الى 6.3 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.8 مليار دولار لعام 2020.

جاءت في المرتبة الرابعة المانيا بنسبة 4.7 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 5.5 ٪ لتصـل قيمتها الي 4.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.0 مليار دولار لعام 2020.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 29.0 ٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 23.5 ٪، ثم الدول العربية بنسبة 15.7 ٪.

التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد:

جــاء ميناء مطــار القاهــرة في المرتبة الأولي بنسبة 27.1 ٪، من جملــة الواردات ثم يليهــا مينــاء الاسكندرية بنسبـة 26.3 ٪، ثم العين السخنه بنسبة 12.8 ٪، ثم ميناء الدخيله بنسبة 12.5٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 7.4 ٪ ، والسويس بنسبة 6.5 %.