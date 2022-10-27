3 شبان يقومون برحلة من القاهرة لشرم الشيخ لنشر الوعى قبل "Cop27".. صور

واستقبل المغامرون، محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة برفقه اللواء محمود عيسي مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات للاطمئنان عليهم و تحفيذهم وحثهم علي نقل خبرات الرحله للشباب.

وتهدف رحلة "Cop 27 بالدراجة" إلى نشر الوعي حول الاستدامة البيئية، وبناء جسر مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف "Cop 28".