3 شبان يقومون برحلة من القاهرة لشرم الشيخ لنشر الوعى قبل "Cop27".. صور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وصول 3 شباب يقومون برحلة من القاهرة لشرم الشيخ لنشر الوعي قبل "Cop27"، بغرض الترويج لرياضة وركوب الدرجات كوسيلة انتقال صديقه للبيئة علي مدار7 أيام.
واستقبل المغامرون، محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة برفقه اللواء محمود عيسي مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات للاطمئنان عليهم و تحفيذهم وحثهم علي نقل خبرات الرحله للشباب.
وتهدف رحلة "Cop 27 بالدراجة" إلى نشر الوعي حول الاستدامة البيئية، وبناء جسر مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف "Cop 28".
شباب يقومون برحلة من القاهرة لشرم الشيخ (1)
شباب يقومون برحلة من القاهرة لشرم الشيخ (2)
شباب يقومون برحلة من القاهرة لشرم الشيخ (3)
شباب يقومون برحلة من القاهرة لشرم الشيخ (4)
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