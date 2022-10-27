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"100 مليون معاك يا سيسى" يواصل تصدر قائمة تريندات "تويتر"

الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:25 م
"100 مليون معاك يا سيسى" يواصل تصدر قائمة تريندات "تويتر" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت ريهام عبد الله

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واصل هاشتاج "100 مليون معاك يا سيسى"، تصدر قائمة تريندات تويتر في مصر، بعشرات آلاف التغريدات التي عبر من خلالها المصريين عن حبهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدين بمسيرة التنمية والنهوض بالوطن وعدم الالتفات للمصالح الشخصية، مؤكدين فخرهم بحرص الرئيس السيسي على مصالح الوطن والمواطن فى المقام الأول حتى لو كانت قراراته تأتى على حساب رصيدته وشعبيته لدى المواطنين طالما هذه القرارات تأتى نتائجها في صالحهم.

 

وقال أحد المدونين عبر الهاشتاج: "100مليون مصري وضعفهم مرتين من العرب يؤيدون الرئيس السيسي باني نهضة مصر الجديدة"، وقال آخر :"100 مليون معاك يا سيسى، وفي ضهرك، ولازم كل واحد يفهم إن نزول قيمة الجنيه المصري دي حاجه طبيعية مقابل الدولار والأزمة دي عالمية مش على مصر بس وبصوا على اليورو وازاي بيوقع والبلد فيها مشاريع بتتعمل تقوم مصر تاني على رجليها".

 

فيما غرد مواطن آخر :" 100 مليون معاك يا سيسى، وقبلهم إن شاء الله رب العالمين معاك"، وقال آخر: "ربنا يجعله خير للأمة"، وقالت مدونة أخرى: "التحدى: الاختيار بين احتكار رصيد حب الناس للريس لصالحه أو توظيفه لصالح الدولة.. وقد اختار فخامة الرئيس شعبيته لصالح مصر وليس لمصلحة شخصية، فضل البناء والتنمية علي شعبيته عند الناس".

 

التدوينات
التدوينات

 

التغريدات
التغريدات

 

الهاشتاج
الهاشتاج

 

تدوينات
تدوينات

 

تغريدات تويتر
تغريدات تويتر

 


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