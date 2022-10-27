وزير القوى لـ7 من ذوى الهمم: توفير فرص عمل ونقل مدير مديرية رفض استقبالهم

انتصر وزير القوى العاملة حسن شحاتة لـ7 من "ذوى الهمم"، ووجه بتعينهم فى شركات خاصة، وقرر نقل مدير مديرية أسيوط لرفضه استقبالهم بشكل لائق، وتنفيذ مطالبم.

وكان "الوزير" قد استقبل بديوان عام "الوزارة" 7 من "المكفوفين "وهم: ابراهيم حسن على، وأسامة محمود أحمد، ويوسف عبدالعال عارف، وحسين محمد عبدالصبور، وأحمد حسن جودة، ومحمد عاطف ثابت، وأحمد جمال زين، واستمع إلى مطالبهم، ومشاكلهم.

وكشف بيان صحفى عن "الوزارة" اليوم الخميس عن تعيين 7 من ذوى الهمم من "المكفوفين" من محافظة أسيوط، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة، بسرعة توفير فرص عمل لهم بعد أن التقى بهم مطلع الأسبوع الجارى بديوان عام الوزارة واستمع لمطالبهم ومشاكلهم، ووعدهم بتوفير فرص عمل خلال أقرب وقت.

وجاء فى "البيان" أن الـ 7 شباب من ذوى الهمم تم تحرير عقود عمل لهم من خلال شركتين بالمدينة الصناعية بالعاشر من رمضان للعمل عن بعد، تزامنا مع افتتاح "الوزير" لملتقى التوظيف بمدينة العاشر هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر أن "الوزير" عقب لقائه بهم، وجه بنقل مدير مديرية القوى العاملة باسيوط حازم حسن، للعمل بمحافظة آخرى بالوجه البحرى، لتقصيره فى رعايتهم وتوفير فرص عمل مناسبة، واستقبالهم بشكل آدمى.