وزير التعليم يكرم طفلا حصل على المركز الأول عالميا فى مسابقة الرياضيات

كتب محمود طه حسين

كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الطفل جونى ماجد بالصف الثالث الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة القاهرة، بعد حصوله على المركز الأول عالميا فى مسابقة الرياضيات والتى عقدت فى دولة سنغافورة، حيث أكد الوزير اهتمام الدولة باكتشاف الموهوبين والمبدعين فى شتى المجالات، داعياً للطفل بأن يكون عالما له شأن كبير فى المستقبل.

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم المعلم بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأطلق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مشروع أنا المعلم وسند المعلم تحت رعاية البنك المركزي المصري، لتحقيق مزايا مالية للمعلمين.

وقال الوزير، إنه سيتم تفعيل صندوق الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، بالتعاون بين الوزارة والأزهر، وإطلاق مبادرة الرئيس السيسي لتولي الشباب قيادة المدارس والمرحلة الأولى منها ستبدأ بألف معلم بعد حصولهم على دبلومة استراتيجية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الاحتفال بيوم المعلم مهم للغاية فالمعلم صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لرقى وطنه، والمعلم هو شريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم، موضحا أن أسلوب الذى يتبعه المعلم للتعلم داخل الفصل هو ما يجذب الطالب للمدرسة.