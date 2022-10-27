وزير التعليم: بدء تنفيذ مبادرة تتعيين الشباب مدراء للمدارس

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، أن مشروعى "أنا المعلم" و"سند المعلم" تحت رعاية البنك المركزي المصري، سيتم تطبيقهما خلال الشهر المقبل لتحقيق مزايا مالية للمعلمين.

وقال الوزير، إنه تم البدء في تنفيذ مبادرة تولي الشباب قيادة المدارس والمرحلة الأولى منها ستبدأ بألف معلم بعد حصولهم على دبلومة استراتيجية.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية الجديدة للمعلمين بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على وضع خطة متكاملة للتطوير والارتقاء بمهارات المعلمين لينعكس بشكل ايجابي على استيعاب ومهارات الطلاب في المدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن منصة التدريب والتطوير المهني يهدف إلي الارتقاء بمهارات المعلمين مما له من انعكاس مباشر علي النهوض بالمستوي التعليمي للطلاب والنهوض بالمنظومة التعليمية،تطوير دورات تدريبية جديدة ومتطورة تتماشي مع التطور المستمر في المنظومة التدريبية والمناهج الحديثة.

وأوضحت خلال احتفالية يوم المعلم، أن المنصة تهدف إلي تشجيع المعلمين الي التعليم المستمر وإتاحة دورات إثرائية لكل معلم راغب في زيادة المعرفة، وصول التدريب لجميع المعلمين في جميع المحافظات في نفس الوقت، وتسهيل عملية التدريب والتطوير المهني للمعلمين، و تسهيل إدارة ومتابعة العملية التدريبية.