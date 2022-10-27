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وزير التعليم: القيادة السياسية وجهت بزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:02 ص
وزير التعليم: القيادة السياسية وجهت بزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية وزير التربية والتعليم يلتقى سفير اليابان بالقاهرة
كتب محمود طه حسين

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التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشى؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بالتعليم وبحث زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية.
 
ورحب الوزير بالحضور، مؤكدًا على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر واليابان في مجالات التعليم، والتي كان من ثمارها العديد من المشاريع المشتركة.
 
وأوضح حجازي، أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تحمل ثلاث ميزات رئيسية؛ هى أن جوهر التعليم اليابانى يكمن فى الشخصية المتكاملة للطفل وهو ما يتفق أيضًا مع هدف نظام التعليم الجديد، حيث يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين كما أن صيغة التعلم الجماعى تُنمى مهارات التواصل مع الآخرين.
 
وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن جوهر التعليم الياباني يتوافق مع منظومة التطوير في مصر، وهذا أساس تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية.
 
من جهته، رحب السفير الياباني بدعم التعاون المشترك مع مصر، ونقل الخبرات اليابانية بمجال التعليم وتعزيز الشراكة القوية بين الدولتين، مؤكدًا اعتزاز اليابان بتجربة المدارس المصرية اليابانية والعمل على زيادة أعدادها في المستقبل.
 
وأضاف أن اليابان تهتم بالعنصر البشري في التعليم، وانتقاء أفضل الطلاب وتقديم تدريب عملي يحقق لهم أعلى مستوى من التأهيل. 
 
حضر الاجتماع نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى.

التربية والتعليم

المدارس المصرية اليابانية

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