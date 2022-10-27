وذكرت الهيئة الأممية - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، أن العالم يقود حربًا لا هوادة فيها فى ظل فوضى مناخ قادم، متهمة الدول العشرين الأكثر ثراء بعدم القيام بما يكفى للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض.

من جانبه قال رئيس برنامج الأمم المتحدة للمناخ سيمونستى إن "العالم بعيد للغاية عن خفض الانبعاثات كما أنه لا يسير على الوتيرة اللازمة لمنع ارتفاع حرارته بأكثر من درجة ونصف المئوية".