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نقابات العمال: زيادة الرواتب في وقتها وتثبيت أسعار الطاقة إضافة لدخل المواطن

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:22 ص
نقابات العمال: زيادة الرواتب في وقتها وتثبيت أسعار الطاقة إضافة لدخل المواطن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتب محمد شعلان

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وجه المهندس عماد حمدي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتكليفه الحكومة بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل جميع العاملين في الدولة، مؤكدا أن هذه الحزمة مميزة في وقت يعاني منه الجميع.
 
وأكد المهندس عماد حمدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن المؤتمر الاقتصادي كان مهما في هذا التوقيت ودليل على أن القيادة السياسة متفهمة لكافة الأمور والأحوال المعيشية، موضحا أن ما تم اقراره اليوم الزيادات والاعفاءات الضريبية تعتبر زيادة على الراتب.
 
وتابع: "حزمة اجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة تأتي في توقيت مناسب والحفاظ على تثبيت أسعار الطاقة بمثابة زيادات على دخل المواطن"، مشيرا إلى أن آخر اجتماع المجلس القومي للأجور تطرق إلى زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص ووجدوا أن كثير من القيادات متفهمة الأمر، مضيفا: "رجل الاعمال الشاطر هو اللي دائما بيكون سباق يعطي للناس ويحس بأزماتها".
 

نقابات العمال

اتحاد عمال مصر

زيادة الرواتب

زيادة المعاشات



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