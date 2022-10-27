نائب محافظ قنا يشارك فى جلسة نقاشية حول قضايا الحوار الوطنى بفرع القومى للمرأة

وأكد نائب محافظ قنا، أن الجلسات النقاشية التي تعقدها التنسيقية ‏تهدف إلى الإستماع لرؤية المواطنين ، من كافة فئات المجتمع المصري حول الحوار الوطني ، ومعرفة وجهات النظر ‏المختلفة وتبادل الرؤى للوصول لأفضل الآراء التوافقية، بالإضافة إلى معرفة ما يتطلع إليه المواطنين من مطالب ‏يأملون في صياغتها لتوصيات قابلة للتنفيذ خلال جلسات الحوار الوطني. ‏

وأوضح أعضاء التنسيقية، أن الجلسات النقاشية حول الحوار الوطني تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التى دعا إليها خلال حفل افطار الأسرة المصرية فى شهر ابريل الماضي، ووجه بعرض كافة مخرجات جلسات هذا الحوار علي سيادته شخصيا، واضافوا أن قضايا الحوار الوطني تتضمن ثلاثة محاور رئيسية" سياسي، اقتصادي، مجتمعى"، سيتم من خلالها بحث كافة مشكلات واحتياجات المجتمع المصري.

وناقش نائب محافظ قنا وأعضاء التنسيقية، مع الحضور عدد من الموضوعات منها قانون الايجار القديم، والمشكلات التي تواجه الفلاحين، وطالبوا بضرورة تطوير وتنمية التكتلات الاقتصادية والصناعات اليدوية والحرفية التي تتميز بها محافظة قنا، كما دعوا إلي ضرورة خلق فرص عمل ملائمة لثقافة المجتمع القنائي والطبيعة الجغرافية له، وغيرها من القضايا التي تخص الشأن المصري السياسي والاقتصادي بشكل عام والمجتمع القنائي بشكل خاص.

وثمن الحضور، حرص تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على التفاعل مع المواطنين بكافة أطيافهم وإشراكهم في قضايا الحوار الوطني، كما ‏طالبوا بمزيد من الجلسات الحوارية حول قضايا الحوار الوطني.

شارك في الجلسة النقاشية، حوالي 80 فرد من ممثلي المجلس ‏القومي للمرأة والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من اعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب بجامعة ‏جنوب الوادي ومجموعة شبابية من أعضاء برلمان الشباب ومبادرة شباب يدير شباب "‏yly‏" وجمعية شباب من أجل مصر.

يذكر أن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين. ‏