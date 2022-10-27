اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"مياه المنوفية": شفط تجمعات مياه الأمطار بمدينتى الشهداء وتلا

الخميس، 27 أكتوبر 2022 08:35 م
"مياه المنوفية": شفط تجمعات مياه الأمطار بمدينتى الشهداء وتلا شفط تجمعات مياه الأمطار
المنوفية - فريق المحافظات

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أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار، لمنع حدوث الشلل المروري، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
 
وأشار إلى تعرض محافظة المنوفية لموجة من الطقس السيئ أدت إلى هطول أمطار متوسطة علي مدينتي الشهداء وتلا وتم التعامل معها علي الفور بمتابعة من المهندس أحمد عامر رئيس فرع الشهداء ومحمد الصاوى مدير عام الخط الساخن 125 والمهندس وائل أبو غنيمة مدير عام إدارة المياه بالشركة.
 
وقال إنه علي الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أى انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.

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