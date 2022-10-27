مياه الشرب وتعليم أسوان يوقعان بروتوكول تعاون فى مجال التوعية المائية المدرسية.. صور

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بروتوكول تعاون، اليوم، الخميس، بهدف التوعية المائية والبيئية لتلاميذ المدارس.

حضر توقيع البروتوكول أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، والمهندس يحيى عبد المنعم أبو زيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، وعبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، بجانب عددا من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وأكد المهندس يحيى أبو زيد، فى بيان صحفى، أن الهدف من توقيع هذا البروتوكول هو رفع الوعى بأهمية المياه والمحافظة على استخدام المياه بين تلاميذ وطلاب المدارس على مستوى محافظة أسوان، مشيرا إلى أن البروتوكول اختص مدارس منطقة السيل الريفى والتى سيبدأ فيها مشروع إتاحة مياه الشرب بصعيد مصر والممول من الوكالة السويسرية بتحسين خدمات مياه الشرب بمنطقة السيل الريفى 2022 - 2026.

وأضاف "أبو زيد" أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على أهمية التوعية بالمحافظة على المياه وتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة ترشيد استهلاك المياه والتى تعتبر من أهم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذلك الحد من تداعيات وآثار التغيرات المناخية وفى إطار التعاون مع مشروع إتاحة مياه الشرب بصعيد مصر والممول من الوكالة السويسرية.