موقع القاهرة الإخبارية إضافة قوية للإعلام الرقمي بتحديات عالمية

محمود ترك

انطلق موقع القاهرة الإخبارية الإلكتروني في إضافة قوية للإعلام الرقمي في مصر والوطن العربي، متميزا بالعديد من الموضوعات والحوارات والقصص الإخبارية، يتضح من خلالها حجم الجهد المبذول من طاقم التحرير والمسئولين عن الموقع وحرصهم على تحري الدقة مع عمق التناول والتحليل، كما يحرص الموقع على الكتابة بالأسلوب الصحفي المصري، للحفاظ على الهوية والمدرسة الصحفية المصرية، وذلك قبل أيام من انطلاق قناة القاهرة الإخبارية.

يعتمد موقع قناة القاهرة الإخبارية على مجموعة من أبرز الكفاءات الصحفية المصرية المشهود لهم بالنزاهة والتميز، ليقدم للجمهور محتوى إخباري متنوع وقوي من مصر والمنطقة العربية والعالم، ليقدم تغطية مختلفة لكل الأحداث سواء السياسية أو الاقتصادية والفنية والرياضية، وأيضا قسم خاص لمؤتمر المناخ المقرر انعقاده في شرم الشيخ قريبا، وقسم خاص للأزمة الروسية الأوكرانية.

ويميز موقع قناة القاهرة الإخبارية وجود قسم خاص تحت عنوان "وحدة الدراسات" دورها إصدار تقارير يومية حول تطورات الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن تقارير ودراسات بحثية، ذات طابع أكاديمي، كخدمة متكاملة للقارئ في عالمنا العربي، ومن الموضوعات المنشورة في هذا القسم تقرير بعنوان "التنسيق المدروس: القاهرة وأبوظبي في المعادلات الإقليمية والدولية"، يتناول هذا التحليل، ملامح التعاون بين مصر والإمارات في الملفات العربية والدولية، وكيف يسهم ذلك التحالف في التصدي للتحديات المشتركة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وانفرد موقع القاهرة الإخبارية بحوار مع غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة جاء تحت عنوان "الأمم المتحدة تشارك في مؤتمر المناخ لمواجهة جرائم البيئة والفساد"، وتناول الحوار أبرز الملفات التي يديرها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وتصريحات عن مؤتمر المناخ COP27 المقرر عقده في مصر نوفمبر المقبل.



حوار مع غادة والي

ومن التقارير التي نشرها موقع القاهرة الإخبارية، تقرير بعنوان "الحرف اليدوية في الوطن العربي.. بين الاندثار والانتصار"، يسرد بشكل جذاب مع التحليل تفاصيل مشاركة 5 دول عربية في الدورة الرابعة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي أُقيم في مصر خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وفي قسم المنوعات جاء تقرير بعنوان "الحجاب في إيران.. أزمة سياسية تلقي بظلالها على عالم الرياضة"، وربط التقرير بين ظهور البطلة الرياضية الإيرانية "إلناز ركابي" بشعر مكشوف دون حجاب ضمن بطولة التسلق الآسيوية في كوريا الجنوبية، واحتجاج إيرانيات على قواعد الملابس المفروضة عليهن من السلطات الإيرانية، إذ اعتبر إيرانيون أنها رسالة تضامن من "ركابي" مع الاحتجاجات في إيران.



تقرير عن الاحتجاجات في إيران

وتحت عنوان "صافرة لا ترحم" نشر القسم الرياضي تقريرا عن فابيو فيريسيمو حكم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وتقرير عن "القلازين".. بطل فلسطيني تحدى الإعاقة بكرسي متحرك، فيما تميز قسم الفن والثقافة بتسليط الضوء على أبرز الأحداث في مصر والوطن العربي ومنها مهرجان مراكش السينمائي ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إضافة إلى حوارات مع نجوم من جنسيات عربية مختلفة، منهم النجم شريف منير في حوار بعنوان "أرفض أي عمل فني يسيء للمجتمع"، وحوار مع المطربة اللبنانية ديانا حداد عن مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية ولقب برنسيسة الأغنية العربية وأعمالها الغنائية المقبلة.



حوار مع النجم شريف منير

وتحت عنوان "انفوجراف"، أسس موقع "القاهرة الإخبارية" قسما خاصا للجرافيك والرسوم البيانية والفيديو جراف، لتقديم المعلومة الإخبارية والتقارير الصحفية بشكل بسيط للقارئ، ومنها انفوجراف بعنوان "عدد الرؤوس النووية وتوزيعها على مستوى العالم"، وآخر تحت عنوان "أشهر 10 عمليات تأميم في التاريخ".



تقرير عن عدد الرؤس النووية

ومع استعراض العديد من التقارير والموضوعات المنشورة على موقع "القاهرة الإخبارية" نجد أنها تلتزم بسياسة محايدة تحافظ على محددات الأمن القومي المصري والعربي، ويحرص على أن يكون صوت الشارع العربي، ويناقش القضايا كافة بكل حياد، مع أيضا الحرص على الدقة وتوثيق المعلومات، وعدم الانسياق وراء ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

لم يغب عن تفكير إدارة موقع القاهرة الإخبارية أهمية تقديم المحتوى الإخباري في شكل مميز يسهل على المستخدم تصفح الموقع، مع سرعة تحميل الموقع الإلكتروني وسرعة كل صفحة web، وما إلى ذلك من عوامل تقنية تساعد على نجاح الموقع.

وفي شكل جديد يظهر قسم الفيديو بموقع القاهرة الإخبارية يعتمد على تشغيل الفيديو مباشرة من الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الانتقال إلى وسيط آخر، ويُبشر بأنه سيكون إضافة مميزة وقوية للإعلام المرئي في المنطقة العربية، كما حرص الموقع على تأسيس قسم خاصة للكتابة الإبداعية.



قسم الفيديو بموقع القاهرة الاخبارية

ويضم موقع "القاهرة الإخبارية" مجموعة من شباب الصحفيين المصريين الذين يجيدون 8 لغات مختلفة هي الانجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية والصينية والروسية والإسبانية والتركية، لتقديم خدمات إخبارية متكاملة، ورصد ما يحدث في مختلف دول العالم.

يشار إلى أن قناة القاهرة الإخبارية ستنطلق قريبا وتبث على تردد 11747V عمودى، وكشفت البروموهات الترويجية للقناة عن وجود شبكة مراسلين في عواصم مهمة، وتعتمد على العديد من الكوادر الشبابية الجديدة وتطلق جيلا جديدا من الإعلاميين في مواجهة تحديات نقل المعلومات بدقة والحقيقة بحيادية، إلى جانب نخبة من أبرز الإعلاميين منهم عادل حمودة وأميمة تمام وجمال عنايت وغيرهم.

جدير بالذكر أن "القاهرة الإخبارية" تنطلق ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية وتأتى ضمن قطاع الأخبار الذى أعلنت الشركة عن تأسيسه برئاسة أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.