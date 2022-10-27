اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 06:17 م
أكرم القصاص
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مندوب الجزائر بالأمم المتحدة يدعو لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى لمجابهة التحديات

الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:57 م
مندوب الجزائر بالأمم المتحدة يدعو لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى لمجابهة التحديات مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة نذير العرباوى
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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قال مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة نذير العرباوى، إن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيناقش مشروعات القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة في ظل أزمة متعددة الأبعاد صحية واقتصادية واجتماعية.
 
وشدد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك فى ظل التداعيات الكبيرة على المنطقة العربية، في ظل العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق التبادل التجارى.
 
وأعرب عن ثقته بأن الاجتماعات ستشهد توافقات كبيرة للوصول إلى توصيات تلقى قبول الجميع لتحقيق نجاحات كبيرة فيما يتعلق بالملف الاقتصادى، مع التداعيات الكبيرة لجائحة كورونا وكذلك الأزمات الأخرى التي أثرت على العديد من الملفات الحساسة وعلى رأسها الأمن الغذائي.
 
وأعرب عن شكره وتقديره للدول العربية المشاركة في الاجتماع مرحبا بهم في الجزائر، متمنيا لهم التوفيق والسداد خلال الاجتماعات الحالية.

القمة العربية

قمة الجزائر

القمة العربية بالجزائر

الجامعة العربية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي



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