محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروع صرف بهناى بتكلفة 240 مليون جنيه

أجري اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الباجور، تابع خلالها أعمال الرصف والتطوير بعدد من الشوارع والطرق الرئيسية ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى 2022/2023، وذلك في إطار جولاته الميدانية والمستمرة بكافة مواقع العمل للتأكد من تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه نائبه محمد موسي، والمهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، والمهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية.

وتفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة وتركيب البلدورات بعدد (6) شوارع متفرعة من شارع الجيش ومن بينهم شارع صيدلية مصطفى كرم بطول 125 م، شارع مخبز السفير بطول 137 م ، شارع زاهر بطول 100 م، تمهيداً لتطويرهم ورفع كفاءتهم ورصفهم ببلاط الانترلوك، وشدد المحافظ على القائمين بتكثيف الأعمال والعمل بالتوازي لضمان الانتهاء من الأعمال والالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية المقررة.

هذا وقد أشارت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أنه جارى حالياً رصف (18) شارع بنطاق المدينة من إجمالي (34) شارع مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي بتكلفة (30 مليون و600ألف جنيه )، موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، حيث يتم أعمال التطوير أمام الساحة الشعبية بطول 400 م، والمربع السكنى بمنطقة الصرف الصحى (ش عوض الجندى - ش طه الديب - ش احمد الديب - ش حامد راشد - ش مدبولى زهير - ش المضيفة) بمجموع أطول 1200 م، والشارع الرابط بين الشارع الجديد والشارع القديم أمام مركز الشرطة بطول 400 م ، وكذا الشارع الرابط بين الشارع القديم من بداية الشارع حتى مخبز السعيد بشارع بلال بطول 400 م، ورصف المربع السكنى (ش الشاعر - ش طعيمة -ش التوحيد - ش بيومي - ش برج حجازي) بطول 1500م، والمربع السكنى (ش طارق بن زياد - ش دوار الحمايدة حتي بلال -ش دوار الحمايدة حتي صيدلية الحكمية - ش أبو شوشة - ش خلف المدرسة الإبراهيمية) بطول 1000م.

كما تضم الخطة تطوير المربع السكني (ش أبو رزق - ش جمال عبد الناصر - ش المصرب - ش محمود عيد) بطول 1200م ، ورصف المربع السكني ( ش زاهر - ش أمام مركز الشرطة حتي ش القديم الى النصب التذكاري) بطول 1كم، والمربع السكني (المنطقة خلف النادي الاجتماعي وش عبد الله - ش ابو العنين صبيحة - ش خلف السرور ش النعام بطول 1500م، فضلا عن رصف المربع سكني (ش جانبية أبو حسن حتي ش الجلاء- السلخانه حتي كوبري مارينا) بطول 1كم، والمربع السكني (ش المساكن خلف شركة المياه - ش هاشم عيد - حمدي خلاف حتى المدرسة الثانوية) بطول 1000م.

وخلال جولته، تفقد محافظ المنوفية الموقع المقترح لتنفيذ مشروع (مطلع ونزلة طريق تلوانة – سعد عطيه / الطريق الإقليمي) بطول 1 كم وبتكلفة استثمارية (50 مليون جنيه)، حيث استمع المحافظ لشرح تفصيلي من ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري عن حجم الأعمال التى من المقرر تنفيذها وذلك عقب الإنتهاء من إجراءات نزع الملكية، ووجه المحافظ بضرورة ترحيل أعمدة الإنارة خلال تنفيذ الأعمال لتوسعة الطريق كون المشروع هام وحيوي وسيخدم مراكز الباجور ومنوف وسرس الليان، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتذليل العقبات أمام المشروع، مثمناً دور القيادة السياسية في تنفيذ وتطوير أعمال البنية التحتية ولا سيما شبكة الطرق، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة إعداد تصور لتطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة الباجور يليق بأهالي المركز.

كما تابع محافظ المنوفية الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى ببهناي، والمقامة علي مساحة 5 أفدنة بتكلفة تقديرية (240) مليون جنيه، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، ويتكون المشروع من محطة معالجة ومحطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد، رافقه المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأن القرى المقرر ربطها على محطة المعالجة تتضمن قرى مسنده وجارى العمل بها وهى (بهناي – أبو سنيطة)، وقري مسندة ولم يتم العمل بها (كفر محمود – عزبة بهناى)، وكذا قرى غير مسندة وغير مدرجة بخطة الهيئة ومن المقرر تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وهى (اسريجة – القرنين- منشأة سيف - الجزيرة الشرقية – الكتامية – بير شمس – ميت عفيف – كفر الدوار) ومن المقرر نهو الأعمال بالمشروع في يونيه 2023.

فيما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية مدرسة النعناعية الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة أشمون والمقامة على مساحة 500م2، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وخلال تفقده وجه المحافظ باستصدار قرار استيلاء للمدرسة وإدراجها ضمن خطة التطوير لتقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب وذلك لسوء الحالة العامة وحفاظاً على سلامة وأرواح الطلاب، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض أصحاب الأرض وفقاً لقيم سعرية عادلة ومناسبة حفاظاً على حقوقهم.

وقد أصدر المحافظ توجيهاعاماً كلف خلاله مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بإعداد بيان وحصر كافة المدارس بجميع أرجاء المحافظة التى تحتاج إلى تأهيل شامل ورفع كفاءة لإدراجها ضمن خطة الهيئة لإنشاء مدارس جديدة تخدم أبنائنا الطلاب، وخلال تفقده استمع المحافظ لعدد من طلبات المواطنين ووجه بعقد لقاء بهم بالديوان العام لبحث مطالبهم وإيجاد حلول عاجلة حفاظاً على حقوقهم.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن المحافظة تنتهج خطة متكاملة للتوسع في إنشاء وإقامة العديد من المدارس لتقليل الكثافة الطلابية وتقديم خدمات تعليمية متميزة، وذلك في إطار حرص الدولة بالاهتمام بالقطاع التعليمي ودوره الرائد في نهضة البلاد وتقدمها كونه أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.