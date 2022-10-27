اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 04:45 م
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محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لنائبته فى وفاة والد زوجها

الخميس، 27 أكتوبر 2022 04:31 م
محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لنائبته فى وفاة والد زوجها محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء والمواساة لنائبة المحافظ في وفاة والد زوجها
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة للمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، فى وفاة والد زوجها، وذلك بمسقط رأسه بقرية شيبه التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

كما قدم محافظ الشرقية خالص العزاء والمواساة لعلاء عبد الحكيم، مدير وحدة تحسين الخدمة بالديوان العام في وفاه والده، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وللأسرة خالص العزاء و الصبر والسلوان.

ومن جانبها أعربت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ عن امتنانها وتقديرها لمحافظ الشرقية لقيامه بأداء واجب العزاء والمواساه في وفاة والد زوجها، كلفتة إنسانية تدلل على قوة ومتانة العلاقة بين محافظ الإقليم وأعضاء الجهاز التنفيذى.

رافق محافظ الشرقية، في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب المحافظ وسعد الفرماوي، السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول وعدد من مديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام.

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء والمواساة لنائبة المحافظ في وفاة والد زوجها (1)
محافظ الشرقية خلال صلاة الجنازة

 

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء والمواساة لنائبة المحافظ في وفاة والد زوجها (2)
محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء والمواساة لنائبة المحافظ في وفاة والد زوجها  

 

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء والمواساة لنائبة المحافظ في وفاة والد زوجها (3)
محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء والمواساة لنائبة المحافظ في وفاة والد زوجها  

 


الدكتور ممدوح غراب

محافظ الشرقية

المهندسة لبنى عبد العزيز

نائبة محافظ الشرقيه



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