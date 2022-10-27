محافظ الشرقية يشهد احتفالية نقابة التمريض بالزقازيق باليوم العالمى للتمريض

الشرقية - فريق المحافظات

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، احتفالية نقابة تمريض الشرقية باليوم العالمي للتمريض، والتي أقيمت بقاعة الشهيد أحمد منسي بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض المصري وعضو مجلس الشيوخ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وبدرية عبد الصبور نقيب التمريض بالشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حمدى مرزوق رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطنى، أعقبه كلمة لمحافظ الشرقية أكد فيها أن أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحى هم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن، مشيراً إلى أن الأطباء وهيئة التمريض يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنساني تجاه وطنهم، قائلاً: "لن ننسي دورهم وما قدموه من ملحمة وطنية في مواجهة جائحة كورونا وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين".

وقدم المحافظ الشكر والامتنان لأطقم التمريض الذين يواصلون العمل ليلا ونهاراً من أجل تخفيف آلام المرضى والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة، مؤكداً أنهم ملائكة الرحمة وفرسان المرحلة في الحفاظ على صحة الأجيال القادمة، موضحا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الصحي من خلال التوسع في إقامة المنشآت الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة وإعداد كوادر طبية مؤهلة لتوفير رعاية صحية وعلاجية مميزة للمرضي وللمترددين على المستشفيات الحكومية.

كما طالب محافظ الشرقية بتشكيل فرق عمل مؤهلة بالمستشفيات (علاقات عامة) لاستقبال المرضي وأسرهم وتسهيل إجراءات دخولهم للمستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتلقي العلاج اللازم لحين تماثلهم للشفاء.

ومن جانبها، ثمنت النقيب العام للتمريض المصري وعضو مجلس الشيوخ دور محافظ الشرقية في تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع الصحي وحرصه الدائم على الارتقاء بمنظومة الخدمات العلاجية وتوفير أوجه الرعاية الصحية للمرضي، مؤكدة استمرار الدور الذي تقدمه أطقم التمريض في الارتقاء بالمنظومة الصحية وحسن استقبال ومعاملة المرضي وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم.

بينما أعربت نقيب التمريض بالشرقية عن سعادتها لتواجد المحافظ بينهم وتلبيته الدعوة لحضور احتفالية نقابة تمريض الشرقية باليوم العالمي للتمريض الأمر الذى يؤكد أن المحافظ يقدر ويثمن الدور العظيم الذي يقوم به أطقم التمريض بكافة المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية للوصول إلى مجتمع صحي وسليم.

قامت النقيب العام للتمريض المصري وكذلك نقيب التمريض بالشرقية بإهداء محافظ الشرقية درعا تذكاريا تقديراً لدورة في دعم المنظومة الصحية وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين لآداء دورهم ورسالتهم السامية على أكمل وجه.

كما أهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة للنقيب العام للتمريض المصري تقديراً لدورها واحتفالاً باليوم العالمي للتمريض.

وفي نهاية الاحتفالية، قام محافظ الشرقية بتكريم عدد من أطقم التمريض المتميزين علي مستوى المحافظة بمنحهم شهادات تقدير متمنياً لهم دوام التوفيق العمل الجاد للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.