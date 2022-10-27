محافظ الأقصر يشهد انطلاق اليوبيل الفضى لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات اليوبيل الفضى لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية، برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيس الاتحاد والمؤتمر، في دورته الـ 25 تحت شعار "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي"، المجتمع المدني والتنمية المستدامة، وتستمر أعماله حتى 30 أكتوبر 2022.

وأناب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، راعى المؤتمر، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لإلقاء كلمة افتتاح المؤتمر، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدول العربية راعية المؤتمر، يلقيها المستشار خميس البوزيدي، المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وبدأت فعاليات المؤتمر بافتتاح معرض المنتجات والمشروعات الاستثمارية المصرية والعربية والافريقية ذات المواصفات والجودة العالية الهادفة للتصدير، كما تضمن المعرض، المشروعات ذات العائد والمزايا التنافسية العالية، وخلال الافتتاح تم البدء بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وإستعراض فيلم وثائقي لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للاستثمار والتنمية على أرض الجمهورية الجديدة، فيما رحبت الدكتورة هدى يسى رئيس الاتحاد والمؤتمر، بضيوف شرف المؤتمر السيدات الأول والوزراء والسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي من مختلف الدول، ورعاة وداعمي المؤتمر وسيدات ورجال الأعمال والمستثمرين والمستثمرات ممثلى 30 دولة عربية وإفريقية ودولية، وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة التنمية والنماء وداعم المرأة، والتي وصفها بصانعة المجد ومنبع الأمل في المحن و الشدائد ووصفهن "بعظيمات مصر"، وتحية وشكر للسيدة انتصار السيسي على دعمها للشباب والمرأة.

واختتمت الدكتورة هدى كلمتها موجهة الدعوة لضيوف المؤتمر، بضرورة العمل على إقامة التشابكات يدا فى يد، وبناء جسور التعاون المشترك والتبادل التجاري والاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي بين مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين فى الدول المختلفة.

ويذكر أن المؤتمر يناقش على مدى 4 أيام العديد من الموضوعات من خلال جلساته، ويتخللها لقاءات بين رجال الأعمال وأصحاب المشروعات والصناعات لفتح أسواق جديدة ولقاءات مع ممثلي الحكومة لاستعراض فرص الاستثمار الجاذبة المحققة لمثلث النجاح وهى B2B و B2I و B2G، وتدور جلسات المؤتمر حول الاستثمار وأهمية تمكين المرأة دفعا بالتنمية الاقتصادية، والصناعة قاطرة التنمية الإقتصادية، والسياحة والتنمية المستدامة، والكيانات العاملة خارج الأوطان والترويج للاستثمار الآمن، والمسئولية المجتمعية ونماذج من الشركات الرائدة، والتطور التكنولوجي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل التنمية المستدامة.



اليوبيل الفضى لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب



انطلاق اليوبيل الفضى لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب