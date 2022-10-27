مجلة إيطالية تشيد بمعالم سيوة وتنصح بزيارة أحواض الملح والمواقع الأثرية

فاطمة شوقى

أشادت مجلة "أفريقيا ريبيستا" الإيطالية بالأماكن السياحية التى توجد فى مصر، ولكن اختصت بالذكر أحواض الملح فى واحة سيوة، وقالت إن مصر بها أحواض فى واحة سيوة تسمى "أحواض استخراج الملح" وهى عبارة عن بحيرات صغيرة ذات ألوان زاهية يمكن السباحة فيها، وهى التى تثير إعجاب العالم لروعتها.

ونصحت المجلة على موقعها الإلكترونى السياح فى جميع أنحاء العالم بزيارة احواض الملح، وقالت إنها منطقة شاسعة جنوب القاهرة، أقل ازدحامًا بالسياح من المواقع الأثرية الأكثر شهرة، ولكن على الرغم من ذلك فهى منطقة تستحق أن يتم اكتشافها وضمها للمعالم الطبيعية والثقافية الساحرة.

وتمتلك سيوة العديد من المقومات الطبيعية والسياحية ما يجعلها مركز اجتذاب للعديد من الزوار، منها معبد الوحى، فى قلعة شالى الأثرية، قلعة الاسكندر، عيون المياه الطبيعية، بحيرات الملح الزرقاء الشفافة، رحلات سفارى والمخيمات، البيت السيوى الذى يحمل زواره إلى سيوة القديمة، جزيرة فطناس، وشراء المنتجات السيوية من الحرف اليدوية والتراثية، والمنتجات الغذائية، بالإضافة على مهرجات التمور وعيد السياحة أو الصلح الذى يعقد كل عام فى شهر أكتوبر.

يترسب الملح على الشواطئ وخاصة فى فصل الخريف حيث تمتلك مصر عددًا متنوعًا من البحيرات وخاصةً فى منطقة سيوة، حيث تحتوى البحيرات على نسبة ملح عالية تصل إلى نحو خمسة أضعاف المياه المالحة فى البحر، تجذب بحيرات الملح الصخرى المنتشرة فى واحة سيوة، آلافًا من الباحثين عن الاستجمام والراحة، نظرا لما تحتويه تلك البحيرات الملحية من عناصر، تساعد على الاستشفاء من كثير من الأمراض، فضلًا عما تبثه من طاقة، بتخليص الجسم من الطاقة السلبية، ومعالجة الكثير من الأمراض.