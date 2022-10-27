متحدث الوزراء: "القومي للأجور" سيكون له دور لدعم عاملين القطاع الخاص الفترة المقبلة

كتب محمد شعلان

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيادة المعاشات والرواتب في حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة دائمة وستكون جزء من المرتب والمعاش إلى النهاية، لافتا إلى استمرار الدعم التمويني الإضافي للأسر الاكثر احتياجا حتى 30 يونيو 2023.

وأشار السفير نادر سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن القطاع الخاص له أمور تحكمه ولكن المجلس القومي للأجور سيكون له دور لمحاولة تقديم مزايا للعاملين للقطاع الخاص لأنهم معرضين لأعباء مثل باقي المواطنين.

وتابع: "لدينا شركات قطاع خاص متعثرة بسبب الأزمة العالمية وتجد صعوبة في توفير المرتبات للعمالة ولا يريدون تسريح العمالة فكان الحل اللجوء لصندوق الطوارئ وهو تبع وزارة القوى العامة ويتم الصرف منه على القطاعات التي تتعرض لعثرات وأي شركة سوف تتقدم لصندوق الطوارئ بطلب لمساعدتها الفترة القادمة ستحصل على الدعم".

واستكمل: "الشركات المستحقة سيتم صرف مبالغة دعم لها بهدف أن مفيش عامل يتم تسريحيه ويحصل الجميع على المرتبات"، موضحا أن المطلوب أن تتقدم الشركة المتعثرة بطلب تشرح فيه ظروفها لصندوق الطوارئ وإذا ثبت تعثرها يتم الصرف إلى أن تتحسن أوضاعها وترد المبالغ من أرباحها وإنتاجها.