لجنة وزارية تتابع مركز شباب المنشية مقر برنامج "مشواري" بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

استضاف، اليوم، مركز شباب المنشية بإدارة شباب بنها بمحافظة القليوبية، لجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة مع منظمة اليونيسف، ومديرية الشباب والرياضة، وذلك لمعاينة مقر برنامج" مشواري"، ومدى التطوير والكفاءة لمركز الابتكار.

وبدأت الزيارة الميدانية باستقبال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، للجنة المشكلة من الدكتور عمر فاروق، المهندس احمد عيد، وأعضاء اللجنة المرشحة من منظمة اليونيسف.

ورحب الصبروط، باللجنة وأكد على دور وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فى تطوير الأساليب المقدمة فى البرامج التوعوية والتثقيفية المقدمة للنشء والشباب على مدار السنوات الأخيرة، والتى تساهم فى بناء شخصية مصرية واعية بقضايا وتحديات المجتمع، وقادرة على مواجهة المشاكل الفردية والجماعية.

واستكملت اللجنة جولتها بمركز شباب المنشية، والذى بدوره يكون المركز الرئيسي داخل القليوبية لتنفيذ العديد من التدريبات الخاصة ببرنامج "مشواري"، وغيره من البرامج الاخري التى تساهم في ابتكار قدرات الشباب، كما استمعوا للمقترحات التى تسهم فى تسهيل وتيسير باستخدام أدوات متطورة تقدم المعلومات بشكل ايسر للمستفيدين.