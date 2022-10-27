لتنمية المحلية: 305 مراكز تكنولوجية بالمحافظات تقدم 180 خدمة للمواطنين

كتب على عبد الرحمن

كشفت وزارة التنمية المحلية، أن عدد المراكز التكنولوجية المميكنة فى المحافظات يبلغ عددها 290 مركزاً فى المدن والأحياء، إضافة إلى 15 مركزًا فى دواوين المحافظات.

ولفتت الوزارة في تقرير لها، إلى أنها تستهدف خلال العام الحالى إضافة 24 مركزًا تكنولوجيا بالمدن والأحياء، و 12 مركزًا تكنولوجيا بدواوين المحافظات، تقدم فى المتوسط 180 خدمة للمواطنين.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتوسع فى تلك المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة لتقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل مميكن من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات لتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطن المصرى، يستطيع الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، وذلك تيسيراً على المواطنين وتوفيراً للوقت والجهد، مؤكدا حرص الوزارة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية للحصول على رضا المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في تصريحات سابقة، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لتدريب وبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تضمت الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى 7 دورات تدريبية، يستفيد منها 210 من المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، كما تتضمن الخطة التدريبية ورشة عمل للمراكز التكنولوجية تشرف عليها إدارة التحول الرقمى بالوزارة ووزارة التخطيط ، ويستفيد منها 84 متدرب، لافتاً الى أن الدورات التدريبية تركز على عدة مجالات منها القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، وكيفية التعامل مع المواطنين بلغة الإشارة، وتطوير خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور فى المراكز التكنولوجية .