اليوم السابع
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ضربة أمنية فى أسيوط لضبط حائزى المخدرات والأسلحة والهاربين

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:08 م
ضربة أمنية فى أسيوط لضبط حائزى المخدرات والأسلحة والهاربين ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرتى قسمى شرطة "أول وثان أسيوط"، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

 

ضبط عدد 26 قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق آلية– 4 بنادق خرطوش– طبنجة- 18 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 25 متهما لعدد 10 منهم معلومات جنائية.

 

وضبط عدد 19 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة (حشيش، هيروين، شابو، أقراص مخدرة) بحوزة 20 متهما لعدد 15 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ عدد 1095 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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