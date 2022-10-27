صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية طهنا الجبل ضمن حياة كريمة

المنيا -حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة فى المنيا قافلة طبية علاجية فى قرية طهنا الجبل بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.