رئيس وزراء العراقى المكلف يصل البرلمان لعرض تشكيلته الحكومية

كتب أحمد جمعة

وصل رئيس مجلس الوزراء العراق المكلف محمد شياع السوداني، منذ قليل، إلى مبنى مجلس النواب العراقى لعرض تشكيلته الوزارية.

وانتهى مكتب رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد شياع السودانى، من عملية التدقيق النهائى للأسماء المرشحة لتولى المناصب الوزارية فى الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس.

أكدت مكتب إعلام الحكومة العراقية فى بيان لها أن عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتى النزاهة والمساءلة والعدالة العراقية.