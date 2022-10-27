دراسة حديثة للمركز المصرى للدراسات: موظف لكل 40 مواطنا فى 2030

استعرضت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية نسبة الموظفين الحكوميين لإجمالى عدد السكان عبر السنين.

وأشارت الدراسة إلى أنه فى عام 1966 كان عدد الموظفين يمثلون نسبة "3.2%" من إجمالى عدد السكان فى مصر، أى إن الموظف الواحد يقدم الخدمة لحوالى 31 مواطنًا، وشهدت الفترة من 1978- 2000 زيادة بالغة فى عدد الموظفين، حيث تراوح نسبة الموظفين إلى إجمالى عدد السكان خلال تلك الفترة بين "4.4- 8.0%"، بحيث أنه بعد أن كان الموظف الواحد يقدم الخدمة لـ31 مواطنًا فى عام 1966، أصبح يخدم 23 مواطنًا فقط فى 1978، ثم تواصلت الزيادة فى نسبة الموظفين، ليصل المعدل فى عام 2000 إلى 13 مواطنًا فقط لكل موظف حكومي.

وقد تراوحت نسبة الموظفين الحكوميين إلى إجمالى السكان فى الفترة 2006- 2010، بين 7.8- 7.2% على التوالى، بحيث يخدم الموظف الواحد ما بين 13- 14 مواطنًا. ثم بدأ الانخفاض التدريجى فى هذه المعدلات منذ عام 2016 حين وصلت نسبة الموظفين لإجمالى عدد السكان "6.4%"، وفى عام 2017 وصلت النسبة إلى "5.5%" بحيث يقدم الموظف الخدمة لعدد 18 من المواطنين. ووفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تستهدف مصر أن تصل بحلول 2030 إلى معدل موظف واحد لكل 40 مواطنا.