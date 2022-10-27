وأوضحت بيانات المركز المنشورة على موقع مبادرة التهديد النووي، التي نقلتها وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الخميس، أنه من بين 204 صواريخ اختبرتها كوريا الشمالية منذ 1984، تم تصنيف 156 منها على أنها ناجحة، و32 على أنها أخفقت، والباقي بـ "غير معروف" .. مشيرة إلى أن تلك الصواريخ التي اختبرتها بيونج ينج قادرة على إيصال حمولة لا تقل عن 500 كيلو جرام على مسافة 300 كيلو متر على الأقل.

وأضافت أن هذا يعني أن معدل النجاح يبلغ 76% والذي يعد معاكسا بشكل صارخ مع اختبارات الفترة من 1984 وحتى 1992، حيث تم تصنيف خمسة فقط من إجمالي 10 عمليات إطلاق صواريخ على أنها نجاحات.

وأشارت إلى أن هناك 44 تجربة صاروخية لكوريا الشمالية أجريت هذا العام حتى 14 أكتوبر الجاري، تضمنت 27 اختبارا ناجحا وأربعة فشلة، بنسبة نجاح بلغت 61%.

يذكر أن بيونج يانج صعدت خلال الشهر الجاري من التوترات الإقليمية من خلال مجموعة من الاختبارات الصاروخية، بما في ذلك اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى وصاروخ كروز بعيد المدى.