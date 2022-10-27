خبير: توصيات المؤتمر الاقتصادى تحتاج متابعة دقيقة فى تنفيذها

كتب عبد الحليم سالم

‏أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن المؤتمر الاقتصادي خرج بالعديد من التوصيات الهامة والمؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصري ،خلال الفترة الحالية والمقبلة ، لافتا إلى أهمية المتابعة الدقيقة من الحكومة لتنفيذ كافة توصيات المؤتمر ،وتفعيلها على أرض الواقع بالتنسيق مع مختلف الجهات ومع القطاع الخاص‬.

‏أضاف رشاد عبده لليوم السابع أن مناقشات المؤتمر كانت واضحة وصريحه وخرجت كما كان يتوقع الأكاديميون وخبراء الاقتصاد، وهي بالفعل مناقشات مهمة ووضعت يدها على العديد من المشكلات التى تخص القطاع الصناعى وقطاع التصدير.

أضاف أن توصيات جلسة السياستين المالية والنقدية مهمة للغاية وكاشفة، وبالتالى فإن الفترة المقبلة ستكون فيها إنفراجة كبيرة في حالة تنفيذ تلك التوصيات المهمة التي خرج بها المؤتمر، ولا سيما فى ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على المتابعة الدقيقة وتنفيذ التوصيات ومتابعتها.