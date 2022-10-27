تنسيقية شباب الأحزاب تعقد لقاء جماهيريا بمشاركة بيت العائلة المصرية بأسيوط ..صور

عقد عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، ممثلين تنسيقية شباب الأحزاب لقاءا جماهيريا اليوم بالتنسيق مع بيت العائلة المصرية بأسيوط بعدد من المواطنين بمحافظة أسيوط، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والقوي الوطنية للاستماع إلى القضايا التي تهم الشارع الأسيوطي ورفعها لإدارة الحوار الوطنى، وذلك بحضور النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشئون العربية بمحلس النواب، والنائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، ووكيل لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمحلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والشيخ سيد عبد العزيز، الأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، وأسامة صديق رئيس لجنة الإعلام عضو مجلس الأمناء، وعدد من شباب بيت العائلة وممثلي شباب الأحزاب.

وقال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، إن شباب تنسيقية الأحزاب أخذ علي عاتقه منذ إنشأءه الاستماع إلى كل الأصوات والآراء وأيضا كان ذلك نهجه منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية، وقال مقلد إن الحوار الوطني فرصة كبيرة للاستماع للآراء والأفكار بكل حيادية ودون خطوط حمراء فكلنا شركاء في بناء هذا الوطن ولا بد أن تكون أمناء في نقل الآراء والأفكار والمشكلات.

وقالت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة وضعت علي عاتقها الاهتمام بالصعيد وهو يستحق وأكثر وظهر ذلك جليا فى خطة الدولة ومشروعاتها وفي كل المناحي، مضيفة أننا جئنا إلى هنا لمزيد من التواصل والاستماع إلى الآراء والأفكار والرؤي بكل شفافية وتوصيلها بكل أمانة إلى إدارة الحوار الوطني للوقوف علي هذه المشكلات وهذه الرؤي ووضعها في الاعتبار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى دعا بنفسه للحوار الوطنى، وأكد على ضرورة الاهتمام بكل الأفكار والمقترحات في كافة القطاعات.

وتناول اللقاء طرح العديد من القضايا التي تمس الرأي العام ، وجري الاستماع إلي آراء ومقترحات المشاركين حول عدد من القضايا المجتمعية والتي كان منها الاهتمام بمجال السياحة، والاستثمار لما للمحافظة من دور هام كمحافظة محورية في قلب الصعيد وتمتلك العديد من المقومات مثل مسار العائلة المقدسة.

كما شمل اللقاء طرح العديد من الموضوعات منها المدن الجديدة ، وقوانين البناء ، والهجرة غير النظامية ، والثأر وغيرها من الأفكار لتطوير نوعية الحياة داخل قري ومدن محافظة أسيوط.