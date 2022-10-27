"تنسيقية شباب الأحزاب" تعقد لقاء الحوار الوطنى مع رابطة الصم والبكم بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

عقدت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، جلسة نقاشية حول الحوار الوطنى ، مع جمعية الرابطة الأخوية للصم بالإسكندرية، وأدار الحوار الوطنى النائب رامى جلال، عضو مجلس الشيوخ.

وتناول اللقاء جلسة نقاشية حول أهمية التواصل مع كافة فئات المجتمع، وقال سعيد محمد حسن، مدير جمعية الرابطة الاخوية للصم، أن هناك مشكلة يعانى منها الطلاب من الصم والبكم فى المدارس حيث لا يوجد مدرس يجيد لغة الاشارة للارتقاء بالصم والبكم بالإسكندرية، كما طالب بمتخصص فى لغة الإشارة، فى كافة المصالح الحكومية لتسهيل تقديم الخدمات للصم والبكم.

من جانبة قال النائب رامى جلال، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الإسكندرية بها نحو 9 آلاف شخص من الصم والبكم، والرئيس السيسى حينما دعا الى الحوار الوطنى دعا كافة فئات المجتمع، وخاصة ذوى الهمم.

وأوضح أن الحوار الوطنى من خلال التنسيقية لشباب الأحزاب حرص على التواصل مع كافة الفئات ومنها الصم والبكم، واللقاء يضم الاستماع إلى مشاكلهم ورؤيتهم للحلول خلال الفترة القدمة ورفع توصيات بها إلى الدولة.

وأكد أن المشكلات هى مشكلة عدم توافر مدرسين بلغة الإشارة، وجارى رفع توصية بهذا الاأمر فور انتهاء الحوار.