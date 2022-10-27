تضامن أسوان: الكشف الطبى على المرضى غير القادرين بـ5 قرى

أسوان- فريق محافظات

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبى على المرضى غير القادرين من أهالى 5 قرى، وهى قرى الإصلاح وكوم امبو قبلى وعزبة الواحى مركز كوم امبو، وقريتى الامباركاب والسيل الريفى مركز اسوان، وذلك فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وأكد محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، في "بيان صحفي" أنه تم اجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد يوسف بمجهودات جمعية الأورمان فى خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

واوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.