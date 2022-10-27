اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 08:40 ص
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بهذه الخطوات ودع فواتير الصيف المرتفعة ورشد استهلاك الكهرباء

الخميس، 27 أكتوبر 2022 08:00 ص
بهذه الخطوات ودع فواتير الصيف المرتفعة ورشد استهلاك الكهرباء عداد كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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مع بداية فصل الشتاء و انخفاض درجات الحرارة يودع معظم المواطنين فواتير الصيف المرتفعة، وينصح اليوم السابع قراءه باتباع طرق ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء وخفض قيمة فاتورة الكهرباء ، وهى كالآتى:
 
1-  الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا.
2- إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.
3- الحرص على تنظيف لمبات الإضاءة.
4- استبدال اللمبات العادية بلمبات ليد.
5- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها ؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.
6-استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.
7- لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء ،اضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 لـ 60 درجة مئوية.
8- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

فاتورة الكهرباء

مراجعة فاتورة الكهرباء

وزير الكهرباء



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