بسبب خلافات مالية.. حبس المتهم بقتل شاب بآلة حادة فى حدائق أكتوبر 4 أيام

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة باكتوبر حبس المتهم بقتل شاب في حدائق أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كلفت النيابة الطبيب الشرعى، بتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل شقة بحدائق أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن شاب اعتدى على صديقه بآلة حادة، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.