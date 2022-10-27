اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

بسبب خلافات مالية.. حبس المتهم بقتل شاب بآلة حادة فى حدائق أكتوبر 4 أيام

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:35 ص
بسبب خلافات مالية.. حبس المتهم بقتل شاب بآلة حادة فى حدائق أكتوبر 4 أيام الطب الشرعى - أرشيفية
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة باكتوبر حبس المتهم بقتل شاب في حدائق أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كلفت النيابة الطبيب الشرعى، بتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل شقة بحدائق أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن شاب اعتدى على صديقه بآلة حادة، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


جرائم القتل

امن الجيزة

أكتوبر

الطب الشرعى



الموضوعات المتعلقة

الطب الشرعى ينتهى من إعداد تقرير الطالبة المقتولة على يد صديقتها بالطالبية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:50 ص

طريق الإدانة أو البراءة.. اعرف اختصاصات الطب الشرعى للكشف عن الجرائم

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:30 ص

النيابة تأمر بإرسال تقرير الطب الشرعى فى مقتل شاب بحدائق القبة

السبت، 15 أكتوبر 2022 07:00 ص

انتداب الطب الشرعي لإعداد الصفة التشريحية في وفاة صيدلي حلوان

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:05 م

النيابة تكلف الطب الشرعى بتحليل المخدرات لقائد السيارة صاحب واقعة طريق السويس

السبت، 24 سبتمبر 2022 10:51 م

انتداب الطب الشرعى بعد العثور على جثة مسن داخل منزله بقنا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:33 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة