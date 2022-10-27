الكشف على 506 حالات فى قافلة طبية بجنوب الوادى ضمن حياة كريمة

قنا صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادى قافلة طبية لقرية أولاد نجم بنجع حمادى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية البشرية قامت بالكشف وصرف العلاج المجاني لـ506 حالات، جاءت كالتالى 113 حالة رمد، ووقعت القافلة الكشف الطبى على 70 حالة عظام، 23 حالة أنف وأذن وحنجرة، 15 حالة نساء وتوليد، 100 حالة أطفال، 80 حالة جلدية وعدد 90 حالة باطنة، 15 حالة نفسية وعصبية.



قافلة طبية بنجع حمادى



قافلة طبية



قافلة طبية بشرية لقرية أولاد نجم