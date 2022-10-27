اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 506 حالات فى قافلة طبية بجنوب الوادى ضمن حياة كريمة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:46 ص
الكشف على 506 حالات فى قافلة طبية بجنوب الوادى ضمن حياة كريمة قافلة طبية بشرية لقرية أولاد نجم بنجع حمادى
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت جامعة جنوب الوادى قافلة طبية لقرية أولاد نجم بنجع حمادى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية البشرية قامت بالكشف وصرف العلاج المجاني لـ506 حالات، جاءت كالتالى 113 حالة رمد، ووقعت القافلة الكشف الطبى على 70 حالة عظام، 23 حالة أنف وأذن وحنجرة، 15 حالة نساء وتوليد، 100 حالة أطفال، 80 حالة جلدية وعدد 90 حالة باطنة، 15 حالة نفسية وعصبية.

قافلة طبية بشرية لقرية أولاد نجم بنجع حمادى (2)
قافلة طبية بنجع حمادى

 

قافلة طبية بشرية لقرية أولاد نجم بنجع حمادى (3)
قافلة طبية 

 

قافلة طبية بشرية لقرية أولاد نجم بنجع حمادى (4)
قافلة طبية بشرية لقرية أولاد نجم 

 

قافلة طبية بشرية لقرية أولاد نجم بنجع حمادى (1)
قافلة طبية لقرية أولاد نجم بنجع حمادى 

قافلة طبية

حياة كريمة

مركز نجع حمادي

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة