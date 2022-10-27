السفيرة هيفاء أبو غزالة: القمة العربية المقبلة هى قمة التعاون والتفاؤل ولم الشمل

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن فلسطين طالما ما تكون أولوية في كافة البنود على كل المجالات سواء السياسية أو الاجتماعية أو الصحية أو الاقتصادية.

وأضافت أبو غزالة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، إن موضوع منطقة التجارة الحرة العربية أحد الموضوعات التي تناولتها الجامعة العربية منذ فترة طويلة، حيث سيصدر مشروعات قرارات في هذا الشأن وليس مجرد توصيات.

وأوضحت أبو غزالة أن الدول العربية تتجه نحو العمل معا، حيث تبقى القمة المقبلة فرصة لتنفيذ العديد من القرارات التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي، لتصبح قمة التكامل ولم الشمل وكذلك قمة التفاؤل العربي.

وأضافت أنه خلال القمة سيتم مناقشة ما يحدث في العالم، سواء ما يتعلق بأزمة أوكرانيا أو غيرها، في ظل تداعياتها على المنطقة العربية، كأزمة اللاجئين وأزمة الطاقة والغذاء، وهي الازمات التي ترتبط مباشرة بمنطقتنا.