السجن المؤبد لعاطل قتل شخصا بسبب خلافات مالية بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبدالحميد الجمال، أحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامي، بالسجن المؤبد، لعاطل، لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات مالية بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10184 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2021، أن المتهم "أحمد م ع" عاطل ومقيم أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة، قام بالاشتراك مع آخرين هاربين، بقتل المجني عليه "ناصر عبدالطيف حسن"، ومقيم أبو زعبل بدائرة المركز، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم، وأعد لذلك الغرض أداة سلاح ناري مشخشن "مسدس"، وتوجهوا للمكان الذي أيقن تواجد المجني عليه به، وما أن ظفرو به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا من ذلك قتله، بالاشتراك مع الآخرين، محدثين إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله، على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم والأخرين الهاربين أحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن "مسدس" مما لا يجوز الترخيص بحيازته على النحو أحرز، وحاز المتهم الأول ذخائر 6 طلقات مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق بدون ترخيص.