الداخلية تضبط 1793 قضية تموينية متنوعة بينها قضايا حجب سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1793) قضية تموينية متنوعة من بينها :-

ضبط (508) قضايا بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء، بمضبوطات بلغت (10 أطنان أسمنت – 6 أطنان دقيق أبيض "عينى" - 83,790 طن " أرز – سكر – مكرونة – ملح – زيت – أسمدة – أعلاف" – 7200 عبوة "مثلجات – عصائر - شيبسى" – 10864 عبوة سجائر)، وكذا ضبط (722) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (28 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" – 174 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 104 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 12 قضية توقف عن الإنتاج - 404 قضايا متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (13,950 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 261 بطاقة تموينية ذكية "عينى")، وكذا ضبط (41) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (600 جرام دقيق بلدى "عينى" – 14,740 طن "سكر تموينى" مُدعم – 1,420 طن أقماح محلية – 2000 لتر مواد بترولية – 734 إسطوانة بوتاجاز– 3 ماكينة صرف) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (120,500 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (13,950 طن دقيق بلدى "مستندى" – 600 جرام دقيق بلدى "عينى" - 6 طن دقيق أبيض "عينى" – 14,740 طن "سكر تموينى" مدعم – 1,420 طن أقماح محلية –83,790 طن " أرز – سكر – مكرونة – ملح – زيت – أسمدة – أعلاف")، وكذا (10 أطنان "أسمنت" - 2000 لتر مواد بترولية - 10864 عبوة سجائر – 7200 عبوة "مثلجات – عصائر - شيبسى" -734 إسطوانة بوتاجاز – 261 بطاقة تموينية ذكية "عينى" – 3 ماكينات صرف) كان أبرزها الآتى:

ضبط (7 أطنان "أرز أبيض – سكر حر" منتج نهائى) معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، ومدون عليه بيانات وهمية وعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذا ضبط (2 طن "أرز أبيض – سكر حر" مستلزمات إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (10 أطنان مواد بناء "أسمنت") بدون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة المواد البناء) بمحافظة المنوفية.

ضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة المنيا، وبجوزته كمية قدرها

( 5,5 طن سكر تموينى ) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستوليًا على الدعم المقرر.

ضبط (مالكة مستودع إسطوانات البوتاجاز) بمحافظة أسيوط، لتصرفها فى عدد (300 إسطوانة بوتاجاز صغيرة) قامت المذكورة بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولية على الدعم المقرر.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) وبحوزته (261 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقررة للمواطنين لحسابه الشخصى.

ضبط (المدير المسئول عن أحد الفروع لصرف المقررات التموينية – بمحافظة أسيوط) لتصرفه فى سلع تموينية قدرت بقيمة (98000 جنيه) قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء والإستيلاء على المال العام دون وجه حق.

ضبط (5 أطنان "حبيبات بلاستيكية" مستلزمات إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر، (1,4 طن نحاس خام) بدون مستندات مجهولة المصدر، (600 متر سلك كهربائى) مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية (300 قطعة إستيكر ) مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لذات العلامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع الأدوات الكهربائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (21) قضية بمضبوطات بلغت (242,439 طن "أرز شعير").

كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكيًا بنطاق مديرية أمن (البحيرة)، عن ضبط (170) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (694٫998 طن – 4840 عبوة – 7 قطعة – 2420 لترا – 50 إسطوانة بوتاجاز).

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت ( 153 قطعة "57 قطعة صوتية – 71 قطعة ضوئية – 25 قطعة ملصق").

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيًا "مجهولة المصدر"، عن ضبط (45) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (23659 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.