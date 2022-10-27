الخارجية تنظم احتفالية يوم الأمم المتحدة بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم

كتب أحمد جمعة

نظمت وزارة الخارجية ومكتب المُنسق المُقيم للأمم المتحدة بالقاهرة يوم الخميس ، الاحتفال السنوي باليوم العالمي للأمم المتحدة بحديقة الأورمان. وتأتى احتفالية هذا العام تحت عنوان "الاحتفال بيوم الأمم المتحدة من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وذلك اتصالاً بالذكرى السابعة والسبعين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، وتزامن ذلك مع قرب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف اتفاقية التغير المناخي.

وهذا، وقد حرص سامح شكري وزير الخارجية على حضور الاحتفالية، بمشاركة السيدة "إيلينا بانوفا" المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، وسط جمع غفير من المسئولين بمكاتب وهيئات الامم المتحدة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر، وقيادات وزارة الخارجية والإعلاميين وسفراء النوايا الحسنة للأمم المتحدة والشخصيات العامة.

ومن جانبه، أشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزير شكري ألقى بهذه المناسبة كلمة ألقت الضوء على خصوصية احتفال هذا العام بمناسبة مرور 77 عامًا على دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ، مؤكدًا أن تلك المناسبة تعدُّ فرصة لتجديد التزام مصر بأهداف ومبادئ ومقاصد الميثاق، وتعاونها مع الدول الأعضاء لتعزيز ركائز العمل الجماعي متعدد الأطراف بما يستجيب لتطلعات وآمال شعوب العالم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أشار في كلمته أيضاً إلى رمزية عقد الاحتفال في حديقة الأورمان تأكيداً على اهتمام مصر بالدفع قُدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجياتنا الوطنية "مصر 2030" والمبادرات التنموية المختلفة، وأهمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تطرق وزير الخارجية إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته نحو أزمة الغذاء العالمية، وأزمة تغير المناخ التي أصبحت أكثر اتصالاً بصون السلم والأمن الدوليين، مؤكداً علي أن نجاح مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ يتطلب تضافر كافة الجهود من كافة الأطراف، بهدف العمل على رفع الطموح في مختلف مكونات العمل المناخي واستدامة تمويله.

واختتم السفير احمد ابو زيد تصريحاته مبرزاً حرص الوزير سامح شكري علي الإشادة بالدور الهام الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، في الدفع بالتعاون بين مصر والمنظمة إلى آفاق أوسع، وتطلع مصر إلى استمرار هذه الشراكة المحورية خلال السنوات المقبلة.

هذا، وتجدر الإشارة الي ان الحفل شهد قيام وزير الخارجية والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة بغرس شجرة في حديقة الأورمان كبادرة رمزية اتصالاً بحماية البيئة بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر المناخ بعض بضعة أيام.