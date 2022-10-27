التوقيع على مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها حسن علام القابضة راعى داعم لـ COP27

وقع السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والمنسق عام للشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، ميريت السيد، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في شركة حسن علام القابضة، مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها شركة حسن علام القابضة راعٍ داعم لمؤتمر COP27 الذي ستستضيفه مصر بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وقد رحب السفير أشرف إبراهيم بشركة حسن علام القابضة كراعٍ داعم لمؤتمر COP27، مؤكداً إدراك الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 للدور الهام الذي يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع به في مختلف جوانب عمل المناخ الدولي، ومعرباً عن تطلعه إلى تكثيف القطاع الخاص لجهوده في دعم العمل المناخي بما يساهم في إنجاح المؤتمر. كما أبرز مساعد وزير الخارجية حرص الحكومة المصرية على المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، جنباً إلى جنب مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، في تعزيز نماذج الأعمال المستدامة وتحقيق الأهداف المناخية.

من جانبها، أعربت الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في شركة حسن علام القابضة عن الفخر والاعتزاز بالشراكة مع الحكومة المصرية في مؤتمر المناخ المقبل، موضحةً أن الشركة تدرك أن تحقيق التقدم والازدهار يتطلب جهودًا مستمرة ومنسقة من أجل خلق الظروف الاقتصادية والبيئية اللازمة.

كما أضافت أن مؤتمر المناخ يمثل في هذا السياق فرصة هامة للتباحث بين مختلف الأطراف المعنية للتوصل إلى توازن يمكن من خلاله الاستمرار في تطوير وتعزيز النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على البيئة واستخدام الموارد المتاحة بطرق أكثر استدامة.