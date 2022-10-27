اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: مسح طبى شامل على عيون أطفال حضانات الطفولة المبكرة حتى 4 سنوات

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:53 ص
التضامن: مسح طبى شامل على عيون أطفال حضانات الطفولة المبكرة حتى 4 سنوات توقيع بروتوكول لدعم استراتيجية حماية وتمكين ذوى الإعاقات البصرية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون لدعم استراتيجية حماية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية وذويهم فى المجالات المختلفة بما يساهم فى تعزيز دمج هذه الفئة داخل المجتمع، ويستهدف البروتوكول الكشف المبكر على أطفال الحضانات فى مرحلة الطفولة المبكرة تحت سن 4 سنوات، على أن تبدأ المرحلة الأولى بإجمالى 10آلاف طفل من الإصابة بأمراض العيون من أطفال الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عبر عدد من التدخلات ووقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعيأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع الأهلى ودعاء مبروك المدير التنفيذى لاحدى المؤسسات لذوى الاحتياجات البصرية.

 

كما يهدف البروتوكول إلى تنفيذ برنامج تدريب مدربين مشرفين على الرائدات الاجتماعيات بهدف تدريب الأسر على اكتشاف مؤشرات ضعف البصر حماية لأطفالهم من تدهور الحالة البصرية أو من العمى، خاصة أن عدد الرائدات الاجتماعيات بمديريات التضامن الاجتماعى وصلوا فى الوقت الحالى إلى 14,000 رائدة اجتماعية وهن يقمن بإجراء الزيارات المنزلية للأسر فى المناطق المستهدفة لتوعيتهم حول الموضوعات الاجتماعية، والصحية والتعليمية والاقتصادية.

 

وتركز التوعية فى إطار هذا البروتوكول حول سبل الحفاظ على نظافة العين، ورصد مؤشرات ضعف البصر وأهمية التحويل لطبيب العيون، وذلك عن طريق تدريب مشرفات الحضانات والأمهات البديلة ومتخذى القرارات والعاملين بالحضانات، وكذلك إجراء مسح طبى شامل للعيون دوريًا.

 

وسيبدأ البروتوكول بالكشف على 10 آلاف طفل من أطفال الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى فى المنطقة المختارة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى القيام بصرف العلاج وعمل النظارات وإجراء العمليات بالمجان لمن يحتاجون إلى ذلك بعد الكشف، كما أنه فى حالة قبول أو التعرف على حالات ضعف بصر، سوف تقوم مؤسسة بصيرة بتقديم برنامج مُساعد مُكمل عن تفاصيل كيفية التعامل معهم داخل الفصل وتعليم مدرس الفصل على كيفية التعامل مع ذوى الإعاقة البصرية.

 

و تم الاتفاق أنه فى حالة اكتشاف حالات ضعف بصرى شديد بين الأطفال سيتم احالتها للوزارة من أجل إصدار بطاقة خدمات متكاملة لتلك الحالات، كما تقوم الوزارة بتوفير الاجهزة التعويضية وأجهزة لاب توب ناطقة والعصا البيضاء لأصحاب الإعاقات البصرية فى إطار مبادرة تكافؤ الفرص التى تنفذ فى الجامعات المصرية.

 

 
توقيع بروتوكول لدعم استراتيجية حماية وتمكين ذوى الإعاقات البصرية (2)
توقيع بروتوكول لدعم استراتيجية حماية وتمكين ذوى الإعاقات البصرية 

توقيع بروتوكول لدعم استراتيجية حماية وتمكين ذوى الإعاقات البصرية (3)
توقيع بروتوكول لدعم استراتيجية حماية وتمكين ذوى الإعاقات البصرية 

توقيع بروتوكول لدعم استراتيجية حماية وتمكين ذوى الإعاقات البصرية (1)
توقيع بروتوكول لدعم استراتيجية حماية وتمكين ذوى الإعاقات البصرية 
 

التضامن

مسح طبي شامل عَلى عيون أطفال

حضانات الطفولة المبكرة

الطفولة المبكرة



الموضوعات المتعلقة

هبة ذات الـ24 عامًا تتقلد منصب وزيرة التضامن الاجتماعى لمدة يوم

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:31 م

توفير خدمات عاجلة لقرى شمال سيناء بتوجيهات التضامن الاجتماعى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 04:07 م

وزيرة التضامن الاجتماعى تدشن برنامج المتطوعين بمؤتمر المناخ COP27 من مكتبة الإسكندرية

السبت، 08 أكتوبر 2022 02:10 م

التضامن الاجتماعى: منتدى جامعة الأزهر حول التغيرات المناخية يتلاقى مع رؤية الدولة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:34 م

مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لكبار السن

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة