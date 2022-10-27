التضامن: مسح طبى شامل على عيون أطفال حضانات الطفولة المبكرة حتى 4 سنوات

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون لدعم استراتيجية حماية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية وذويهم فى المجالات المختلفة بما يساهم فى تعزيز دمج هذه الفئة داخل المجتمع، ويستهدف البروتوكول الكشف المبكر على أطفال الحضانات فى مرحلة الطفولة المبكرة تحت سن 4 سنوات، على أن تبدأ المرحلة الأولى بإجمالى 10آلاف طفل من الإصابة بأمراض العيون من أطفال الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عبر عدد من التدخلات ووقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعيأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع الأهلى ودعاء مبروك المدير التنفيذى لاحدى المؤسسات لذوى الاحتياجات البصرية.

كما يهدف البروتوكول إلى تنفيذ برنامج تدريب مدربين مشرفين على الرائدات الاجتماعيات بهدف تدريب الأسر على اكتشاف مؤشرات ضعف البصر حماية لأطفالهم من تدهور الحالة البصرية أو من العمى، خاصة أن عدد الرائدات الاجتماعيات بمديريات التضامن الاجتماعى وصلوا فى الوقت الحالى إلى 14,000 رائدة اجتماعية وهن يقمن بإجراء الزيارات المنزلية للأسر فى المناطق المستهدفة لتوعيتهم حول الموضوعات الاجتماعية، والصحية والتعليمية والاقتصادية.

وتركز التوعية فى إطار هذا البروتوكول حول سبل الحفاظ على نظافة العين، ورصد مؤشرات ضعف البصر وأهمية التحويل لطبيب العيون، وذلك عن طريق تدريب مشرفات الحضانات والأمهات البديلة ومتخذى القرارات والعاملين بالحضانات، وكذلك إجراء مسح طبى شامل للعيون دوريًا.

وسيبدأ البروتوكول بالكشف على 10 آلاف طفل من أطفال الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى فى المنطقة المختارة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى القيام بصرف العلاج وعمل النظارات وإجراء العمليات بالمجان لمن يحتاجون إلى ذلك بعد الكشف، كما أنه فى حالة قبول أو التعرف على حالات ضعف بصر، سوف تقوم مؤسسة بصيرة بتقديم برنامج مُساعد مُكمل عن تفاصيل كيفية التعامل معهم داخل الفصل وتعليم مدرس الفصل على كيفية التعامل مع ذوى الإعاقة البصرية.

و تم الاتفاق أنه فى حالة اكتشاف حالات ضعف بصرى شديد بين الأطفال سيتم احالتها للوزارة من أجل إصدار بطاقة خدمات متكاملة لتلك الحالات، كما تقوم الوزارة بتوفير الاجهزة التعويضية وأجهزة لاب توب ناطقة والعصا البيضاء لأصحاب الإعاقات البصرية فى إطار مبادرة تكافؤ الفرص التى تنفذ فى الجامعات المصرية.