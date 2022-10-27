اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك المركزى يقرر زيادة قيمة الشحنات المستثناه إلى 500 ألف دولار

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:40 ص
البنك المركزى يقرر زيادة قيمة الشحنات المستثناه إلى 500 ألف دولار قرار البنك المركزى
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر البنك المركزى، زيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتباراً من تاريخه.

 

وتضمن القرر " أود أن أشير إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التي تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات".

 


البنك المركزى

الدولار

تحرير سعر الصرف

سعر الصرف

صرف الدولار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة