البنك المركزى يقرر زيادة قيمة الشحنات المستثناه إلى 500 ألف دولار

كتب أحمد يعقوب

قرر البنك المركزى، زيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتباراً من تاريخه.

وتضمن القرر " أود أن أشير إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التي تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات".